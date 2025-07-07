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Доктор Мясников: запивать таблетки от давления можно не только водой

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Запивать таблетки от артериального давления можно не только водой, рассказал врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, это лучше, чем пропустить прием лекарства в правильное время.

«Если у вас нет воды, запивайте чем хотите. Молоком, чаем, кофе — никаких проблем, запивайте», — пояснил Мясников.

Доктор подчеркнул, что лучшее время для приема препаратов от гипертонии — вечер. Ночью давление не должно быть выше 110/70.

Мясников также напомнил об опасности высокого верхнего значения давления.

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