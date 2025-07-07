Доктор Мясников: запивать таблетки от давления можно не только водой

Запивать таблетки от артериального давления можно не только водой, рассказал врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, это лучше, чем пропустить прием лекарства в правильное время.
Доктор подчеркнул, что лучшее время для приема препаратов от гипертонии — вечер. Ночью давление не должно быть выше 110/70.
Мясников также напомнил об опасности высокого верхнего значения давления.
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