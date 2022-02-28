Доктор Мясников: Все мои пацифистские настроения сразу улетучиваются!

Врач и телеведущий Александр Мясников, после долго молчания из-за пребывания в горах, опубликовал пост в телеграме.
О спецоперации на Донбассе я узнал сразу по возвращению в штурмовой лагерь после «взятия» вершины Килиманджаро 5895 метров.
Перед восхождением я желал всем мира, хоть какого, но мира. Не получилось… Теперь ещё и до дома надо добраться.
У меня все так же море вопросов. Но я всегда считаю, что все вопросы возможны или до драки или после драки. Но никак не вовремя её!
Но поделюсь эмоцией, которая меня безумно злит. Это показательная порка нас со стороны США и Европы! Причём через губу: «подкиньте этому недочеловеку ещё 10 шпицрутенов!!!». Все мои пацифистские настроения сразу улетучиваются!