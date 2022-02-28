Доктор Мясников: Все мои пацифистские настроения сразу улетучиваются!

Врач и телеведущий Александр Мясников, после долго молчания из-за пребывания в горах, опубликовал пост в телеграме.

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О спецоперации на Донбассе я узнал сразу по возвращению в штурмовой лагерь после «взятия» вершины Килиманджаро 5895 метров.

Перед восхождением я желал всем мира, хоть какого, но мира. Не получилось… Теперь ещё и до дома надо добраться.

У меня все так же море вопросов. Но я всегда считаю, что все вопросы возможны или до драки или после драки. Но никак не вовремя её!

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Но поделюсь эмоцией, которая меня безумно злит. Это показательная порка нас со стороны США и Европы! Причём через губу: «подкиньте этому недочеловеку ещё 10 шпицрутенов!!!». Все мои пацифистские настроения сразу улетучиваются!