Понедельник, 18 декабря, 2023
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Доктор Мясников рассказал о «затянувшейся» пневмонии

7info
Image by pressfoto on Freepik
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Доктор Мясников опубликовал в телеграм-канале пост, посвящённый «затянувшейся» пневмонии.

Специалист пишет о времени, которое длится внебольничная пневмония.

Итак:

  1. Субъективное улучшение самочувствия — через 3-5 дней от начала лечения
  2. Сердцебиение и гипотония — через 2 дня
  3. Одышка, повышенная температура — через 3
  4. Кашель, усталость — через 14
  5. Нормализация рентгенологической картины — через 30 дней.

Обратите внимание на 5 пункт — на рентгене пневмония будет видна еще месяц, даже если уже все прошло! Поэтому бессмысленно повторять рентген ранее, если всё идет гладко.

Более того, первые дни рентген даже может стать хуже при нормальном течении болезни.

Обычно рентгенологическая картина возвращается к норме через 1-2 месяца в обычных случаях и 3-5 месяцев после более тяжелого течения.

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