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Вторник, 18 апреля, 2023
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Доктор Мясников рассказал о преддиабетном состоянии

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Доктор Александр Мясников в телеграм-канале рассказал о преддиабетном состоянии, при котором сахар в крови уже выходит за пределы нормы, но до диабетических показателей ещё не дошёл.

Специалист сообщил критерии такого состояния:

  1. Глюкоза крови натощак 5,6 ммоль/л-6,9
  2. Глюкоза после «сахарной нагрузки» 7,8 ммоль/л-11
  3. Гликозилированный гемоглобин 6,0-6,4.

По словам Мясникова, симптомов у преддиабета нет — это «немая» болезнь. При этом преддиабет переходит в диабет с частотой 25-30%.

Возможна спонтанная ремиссия, при которой болезнь исчезнет сама, но есть опасность — может перейти в диабет, атеросклероз сосудов. Также преддиабет является фактором риска для инфаркта и инсульта.

Специалист рекомендует снизить калорийность пищи, больше двигаться, похудеть. Принимать ли лекарства, например, Метформин, решайте с врачом.

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