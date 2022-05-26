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Четверг, 26 мая, 2022

Доктор Мясников рассказал, какие бактерии служат оружием биотерроризма

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7info
7info

Доктор Мясников рассказал, какие бактерии служат оружием биотерроризма

Доктор Мясников опубликовал в телеграм-канале пост, в котором рассказал о бактериях, служащих оружием биотерроризма.

По степени опасности они подразделяются по 3-м категориям.

Категория А

  1. Натуральная («чёрная») оспа. Образцы вируса хранятся как минимум в 2-х лабораториях)
  2. Чума
  3. Сибирская язва (уже применялась в 1995 в Японии «Аум Синьрике» и в США рассылали конверты со спорами бактерий в 2001 году- 22 заболевших, 5 погибших)
  4. Туляремия
  5. Эбола

Категория В

  1. Бруцеллёз
  2. Тиф
  3. Лихорадка Q
  4. Кишечная палочка О157Н7
  5. Холера

Категория С

  1. Туберкулёз, резистентный к лечению
  2. Желтая лихорадка
  3. Хантовирус («мышиная» лихорадка)

Список не полный…. Кстати, «обезьянья» оспа в него также входит.

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