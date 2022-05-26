Доктор Мясников рассказал, какие бактерии служат оружием биотерроризма

Доктор Мясников опубликовал в телеграм-канале пост, в котором рассказал о бактериях, служащих оружием биотерроризма.
По степени опасности они подразделяются по 3-м категориям.
Категория А
- Натуральная («чёрная») оспа. Образцы вируса хранятся как минимум в 2-х лабораториях)
- Чума
- Сибирская язва (уже применялась в 1995 в Японии «Аум Синьрике» и в США рассылали конверты со спорами бактерий в 2001 году- 22 заболевших, 5 погибших)
- Туляремия
- Эбола
Категория В
- Бруцеллёз
- Тиф
- Лихорадка Q
- Кишечная палочка О157Н7
- Холера
Категория С
- Туберкулёз, резистентный к лечению
- Желтая лихорадка
- Хантовирус («мышиная» лихорадка)
Список не полный…. Кстати, «обезьянья» оспа в него также входит.