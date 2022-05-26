Доктор Мясников рассказал, какие бактерии служат оружием биотерроризма

Доктор Мясников опубликовал в телеграм-канале пост, в котором рассказал о бактериях, служащих оружием биотерроризма.

По степени опасности они подразделяются по 3-м категориям.

Категория А

Натуральная («чёрная») оспа. Образцы вируса хранятся как минимум в 2-х лабораториях) Чума Сибирская язва (уже применялась в 1995 в Японии «Аум Синьрике» и в США рассылали конверты со спорами бактерий в 2001 году- 22 заболевших, 5 погибших) Туляремия Эбола

Категория В

Бруцеллёз Тиф Лихорадка Q Кишечная палочка О157Н7 Холера

Категория С

Туберкулёз, резистентный к лечению Желтая лихорадка Хантовирус («мышиная» лихорадка)

Список не полный…. Кстати, «обезьянья» оспа в него также входит.