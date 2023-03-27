Понедельник, 27 марта, 2023
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Доктор Мясников прокомментировал смерть студентки от препарата «для улучшения иммунитета»

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Доктор Мясников в своём телеграм-канале прокомментировал смерть девушки после введения препарата.

У всех на слуху сегодня трагическая история смерти молодой девушки,
студента-медика! — от внутривенного введения препарата «для улучшения иммунитета».

Постоянно вижу как люди в погоне за «здоровьем» испытывают судьбу! Диковинные диеты, голодание, БАДы, заморские травы…. По зарубежным данным 10% всех госпитализаций в Европе происходят из-за неправильного применения лекарственных препаратов. И неизвестно какой там процент этих неоправданных процедур.

Хотя вот — 20% смертельных острых токсических поражений печени — результат применения «травяных», «натуральных» препаратов.
Что уж говорить о внутривенном введении прямо в кровь не проверенных и не зарегистрированных веществ!

Ладно введениях! Просто инъекция — прокол кожи — несёт риски инфекций, от банальных местных до гепатитов В и С и ВИЧ, инфекционного эндокардит и сепсиса.

Не говоря о тату. Красители в татуировках — это неорганические соли металлов (кадмий, ртуть, кобальт, хром, никель), органические красители, и многое другое!

Многие компоненты красок в тату официально относятся к канцерогенам! Например соли кадмия, кобальта и другие….

Кстати, эти красители остающиеся в коже навсегда, могут быть ответственны за неприятные болевые ощущения, которые испытывают татуированные люди при проведении МРТ.

Люди — не ищите на свою голову неприятностей! Их и так много. Хотите быть здоровыми — будьте ими! Но здоровье начинается с головы, нездоровье — там же!

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