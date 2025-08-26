Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» сделал важное предупреждение для всех россиян, кто сталкивается с проблемами желчного пузыря. Он призвал не поддаваться на рекламные уловки и не соглашаться на одну популярную, но сомнительную платную услугу, пишет «Лента.ру».

Доктор Мясников рассказал, что сейчас многие клиники активно предлагают удаление камней из желчного пузыря, обещая при этом сохранить сам орган. По его словам, такой подход — это всего лишь способ выкачать деньги из пациентов, ведь он не только не решает проблему, но и может создать новые.

«Весь хирургический мир выступает категорически против этого», — подчеркнул Мясников. Он пояснил, что спустя всего два-три месяца после такой процедуры камни могут появиться снова, а значит, проблема вернётся.

По словам врача, есть лишь несколько действительно обоснованных причин для удаления камней в желчном пузыре. Одна из них — когда размер камня превышает три сантиметра. Другим показанием является так называемый «фарфоровый» желчный пузырь — редкое состояние, при котором стенки органа покрываются твёрдыми отложениями кальция.

В итоге доктор Мясников ещё раз предостерёг: если вам предлагают «уникальный» метод удаления камней с сохранением желчного пузыря — будьте бдительны и не соглашайтесь на такую операцию. Это может быть опасная трата денег без долгосрочного результата.