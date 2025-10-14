Доктор Мясников назвал смертельную ошибку при приеме лекарств

Употребление несочетаемых лекарств может нанести тяжелый ущерб здоровью вплоть до летального исхода, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале « Россия-1 ».

По его словам, грамотному специалисту не свойственно прописывать сразу много препаратов. Он привел личный пример, когда работал в Институте кардиологии и делал обходы. У одного из пациентов оказалось 16 назначений.

«Я давал их ординатору, говорил: «Так, разберись с лечением, потом придешь мне покажешь». Человек не может пить 16 таблеток, ну не может», — подчеркнул Мясников.

Он призвал россиян изучать взаимодействие таблеток и консультироваться с лечащим врачом.