Доктор Мясников назвал лекарство, которое убивает больше всего россиян

Врач Александр Мясников предупредил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» об опасности аспирина.
По его словам, это лекарство обладает разжижающими свойствами и способно вызвать кровоизлияния в мозг и сильные кровотечения.
Врач добавил, что в других странах аспирин перестали назначать, если у пациента не наблюдается опасного для жизни сужения сосудов.
Об опасности аспирина также говорила телеведущая Елена Малышева. Она подчеркивала, что препарат может спровоцировать желудочное кровотечение.