Доктор Мясников назвал лекарство, которое убивает больше всего россиян

Врач Александр Мясников предупредил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» об опасности аспирина.

По его словам, это лекарство обладает разжижающими свойствами и способно вызвать кровоизлияния в мозг и сильные кровотечения.

«Самое опасное лекарство, которое сегодня убивает больше всех людей, какое? У нас, в России? Аспирин», — отметил Мясников.

Врач добавил, что в других странах аспирин перестали назначать, если у пациента не наблюдается опасного для жизни сужения сосудов.

Об опасности аспирина также говорила телеведущая Елена Малышева. Она подчеркивала, что препарат может спровоцировать желудочное кровотечение.