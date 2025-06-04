Доктор Мясников чуть не умер в эфире, когда Агапкин встал на его живот

Врач Александр Мясников рассказал в эфире «России 1», что чуть не упал в обморок, когда врач Сергей Агапкин встал на его живот.
Это произошло во время юбилейного выпуска программы «О самом главном» от 28 апреля. Тогда на нем немного потоптался Агапкин, весящий 95 килограммов.
Врач назвал произошедшее маленькой смертью. После случившего он пересмотрел выпуск программы и заметил, что обмяк, когда коллега встал ему на живот.
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