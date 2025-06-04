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Новости России

Доктор Мясников чуть не умер в эфире, когда Агапкин встал на его живот

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Врач Александр Мясников рассказал в эфире «России 1», что чуть не упал в обморок, когда врач Сергей Агапкин встал на его живот.

Это произошло во время юбилейного выпуска программы «О самом главном» от 28 апреля. Тогда на нем немного потоптался Агапкин, весящий 95 килограммов.

«Он встал неудобно. Он встал туда, где кончается грудь. Я чувствую, раз — и я отъезжаю. Все равно пару секунда я был не здесь. Хорошо, никто не заметил», — пояснил Мясников.

Врач назвал произошедшее маленькой смертью. После случившего он пересмотрел выпуск программы и заметил, что обмяк, когда коллега встал ему на живот.

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