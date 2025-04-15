Доктор Ахмед: человечеству грозит конец цивилизации

Современная индустриальная цивилизация переживает фазу системного упадка. К такому выводу пришёл доктор Нафиз Ахмед — аналитик и автор статьи, опубликованной в журнале Foresight.

По мнению исследователя, основными факторами глобальной нестабильности становятся усиление авторитарных режимов, сохраняющаяся зависимость мировой экономики от ископаемого топлива и продолжающийся рост выбросов углекислого газа. Всё это, как утверждает Ахмед, подрывает устойчивость мировой системы и снижает шансы на стабильное будущее.

При этом технологии сами по себе не являются гарантией прогресса. По словам эксперта, развитие возобновляемой энергетики, автоматизация производства, распространение 3D-печати и аграрные инновации могут стать основой для устойчивого развития. Однако эти решения требуют грамотного управления и стратегического планирования.

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На фоне политической нестабильности и усиления диктаторских режимов существует риск, что современные технологии будут использоваться не во благо, а во вред. В этом случае, предупреждает Ахмед, мир может столкнуться с ещё более тяжёлыми последствиями.

Экологическая повестка добавляет тревожных сигналов. Климатологи фиксируют превышение шести из девяти ключевых экологических границ, что, по их оценке, уже угрожает устойчивости цивилизации.

Нафиз Ахмед подчёркивает, что ближайшие годы станут определяющими. Только при условии ответственного использования технологических ресурсов и эффективного международного сотрудничества удастся избежать полномасштабного кризиса.