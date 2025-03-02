Доходы РГРТУ за 2024 год сопоставимы с московскими университетами

Доходы РГРТУ за 2024 год от научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР) сопоставимы с московскими университетами. Об этом сказал на ученом совете 28 февраля и. о. ректора Сергей Банников.

В докладе руководитель сообщил, что у вуза появились новые заказчики по научно-исследовательской работе. В рейтинге по научной деятельности среди вузов ЦФО РГРТУ занимает высокую позицию.

«Мы удерживаем лидерство в патентах на изобретения по региону. Минувший год стал рекордным по количеству написанных программ, традиционно высоким остается общее количество научных трудов», — отметил Сергей Банников.

При этом не все кафедры университета принимают активное участие в научной работе. Высокие достижения наблюдаются у одних и тех же подразделений.