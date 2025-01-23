Четверг, 23 января, 2025
-3 C
Рязань
Фото: минтранс Рязанской области
Транспорт и дороги

Доходы МУП «УРТ» в Рязани за 9 месяцев составили 1,2 млрд. рублей

Алексей Самохин

На заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы депутаты обсудили информацию администрации Рязани о доходах, расходах и финансовом результате деятельности МУП «Управление Рязанского троллейбуса» за 9 месяцев 2024 года. Об этом сообщает сайт РГД.

Доходы предприятия за этот период составили более 1,2 млрд. рублей, что на 39% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году. Расходы — около 1,3 млрд. рублей.

В 2024 году наземным электрическим транспортом перевезено более 9,3 млн. пассажиров, автомобильным транспортом — более 16 млн. пассажиров.

Реклама

Как было отмечено, по результатам 2024 года ожидается положительный финансовый результат.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.