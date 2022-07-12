Доход 14 рязанских МУПов за 2021 год составил 228 млн рублей

Депутаты рассмотрели отчеты о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий Рязани за 2021 год на заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Рязанской городской Думы во вторник, 12 июля. Подробности сообщила пресс-служба РГД.

Прибыль в размере 228 млн рублей получили 14 предприятий: МУП «УРТ», МУП «РГРЭС», МУП «РМПТС», МП «Водоканал города Рязани», МП «АРС», МП «ЖКУ № 22», МП «Комплекс», МУП «Центр энергоснабжения», МП «РСУ № 1», МП «КВЦ», МУП «Эколозащита», МП «УКС», МП «Детское питание», МП «Хлебозавод № 3 г. Рязани. Муниципальное предприятие «МКЦ» получило убыток в 3,5 млн рублей. Общая численность сотрудников — около 5,5 тысяч человек, средняя заработная плата — 34 тысячи рублей.

Ранее итоги работы муниципальных предприятий города обсуждались на пяти совещаниях с участием главы муниципального образования Татьяны Панфиловой, депутатов РГД, представителей администрации Рязани и руководителей предприятий. Были даны рекомендации по повышению их конкурентоспособности. Также Татьяна Панфилова посетила все эти предприятия и пообщалась с руководством и трудовыми коллективами.

На заседании комитета были предварительно согласованы сделки муниципальным предприятиям «РМПТС» и «Водоканал города Рязани». Речь идет об открытии возобновляемой кредитной линии.

Кроме того, депутаты одобрили несколько решений об условиях приватизации муниципального имущества и передачи в аренду нежилых помещений общественным организациям. Это ресурсный центр «Навигатор будущего», региональные отделения Молодой Гвардии Единой России, Российского Красного Креста и Федерации восточного боевого единоборства, а также городское отделение организации «Всероссийское общество инвалидов «Мир, доступный для всех».