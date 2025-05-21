Договорились о судьбе Украины? Обнародовано пророчество Жириновского о разговоре Путина и Трампа

В Сети активно набирает популярность пророчество лидера и создателя партии ЛДПР Владимира Жириновского о судьбоносных переговорах глав России и Америки Владимира Путина и Дональда Трампа. Его политик озвучил в 2019 году в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым». Возможно, на момент выхода шоу в эфир слова Жириновского о разговоре политиков, который может решить судьбу целой страны, могли показаться чем-то фантастическим. Но в условиях новых геополитических реалий предсказание лидера ЛДПР вполне может обрести реальное исполнение.

Тогда политик заявлял, что Путин и Трамп способны прийти к согласию относительно украинского вопроса.

— Путин и Трамп могут договориться о судьбе Украины. Такая договоренность будет предусматривать признание США российского суверенитета над Новороссией, — сказал Жириновский.

По мнению политика, подобное соглашение позволит Трампу выстроить экономически выгодные отношения с Россией. Одновременно усилится давление на Европу, к которой вновь избранный президент США относится с явной антипатией.

Вместе с тем буквально несколько дней назад Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Президент разговаривали более двух часов. Кроме обсуждения насущных вопросов коснулись главы государств некоторых личных тем, что уже говорит о позитивной тональности их диалога.

По итогам разговора, Путин отметил, что во время беседы поднималась тема Украины, Россия допускает подписание меморандума для прекращения огня, это возможно «в случае достижения соответствующих договоренностей». Путин поблагодарил Трампа за поддержку со стороны США в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной. Трамп представил свою позицию по поводу прекращения боевых действий и перемирия; беседа была откровенной и содержательной.