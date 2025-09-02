Вторник, 2 сентября, 2025
14.6 C
Рязань

Дочь Валерия Меладзе разыскивают приставы — SHOT

Алексей Самохин
Новости России

У дочери известного певца Валерия Меладзе возникли проблемы с законом. 22-летняя Арина Меладзе оказалась в списке должников Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Причина — неоплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения.

По информации SHOT, в отношении девушки открыто исполнительное производство. Толчком послужил штраф от 1 июня: тогда Арина на своём красном Mercedes GLA превысила скорость, за что получила квитанцию на 750 рублей, которую так и не оплатила.

Как выяснилось, это не первый проступок Арины. Ранее она уже была замечена в систематическом нарушении ПДД. Всего за ней числится 153 штрафа на общую сумму 123 тысячи рублей. 

На данный момент, по информации источника, у девушки остаются неоплаченными шесть штрафов, их общая сумма составляет 4500 рублей.

