Дочь рассказала, как подростки до смерти избили ее отца в Екатеринбурге

Жительница Екатеринбурга рассказала изданию E1.RU, что подростки до смерти избили ее 44-летнего отца Александра Коробейника.
Инцидент произошел в июне на улице Ильича. По ее словам, на мужчину напали 17-летние парень и девушка на остановке. Сначала они попросили у екатеринбуржца закурить, но получили отказ.
Тогда злоумышленники стали жестоко избивать потерпевшего, нанеся ему более 60 ударов. Вскоре они скрылись. Мужчина пролежал пять часов и ему никто не оказал помощи.
Девушка добавила, что будет присутствовать на суде как потерпевшая и хочет, чтобы подростки получили суровое и законное наказание.