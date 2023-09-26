Дочь рассказала, как подростки до смерти избили ее отца в Екатеринбурге

Жительница Екатеринбурга рассказала изданию E1.RU, что подростки до смерти избили ее 44-летнего отца Александра Коробейника.

Инцидент произошел в июне на улице Ильича. По ее словам, на мужчину напали 17-летние парень и девушка на остановке. Сначала они попросили у екатеринбуржца закурить, но получили отказ.

Тогда злоумышленники стали жестоко избивать потерпевшего, нанеся ему более 60 ударов. Вскоре они скрылись. Мужчина пролежал пять часов и ему никто не оказал помощи.

«Папа был глубоко верующим человеком, работал при церкви, не пил», — подчеркнула дочь.

Девушка добавила, что будет присутствовать на суде как потерпевшая и хочет, чтобы подростки получили суровое и законное наказание.