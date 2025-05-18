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Скриншот видео
Скриншот видео
Новости России

Дочь чиновницы угрожала отправить «фраеров» на СВО

Алексей Самохин

Дочь главы Нюксенского округа Вологодской области публиковала в TikTok видео с угрозами отправить «фраеров» на СВО, ссылаясь на возможности своей матери — мэра Юлии Шевцовой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Ты что, фраер, попутал? Знаешь, кто моя мама? Мэр. Мы тебя на СВО отправим», — говорилось в одном из роликов.

В видео девушка описывала ситуацию, в которой предполагаемый бывший возлюбленный надеется, что она не станет мстить ему. Однако она отвечает, что ее мать, как высокопоставленный чиновник, может повлиять на его отправку в зону специальной военной операции.

Ролик случайно увидели жители села Нюксеница, что вызвало волну критики в адрес мэра и её дочери. В ответ Юлия Шевцова записала видео с извинениями, где заявила, что провела с дочерью серьёзный разговор и сожалеет о случившемся. Также она подчеркнула, что «нет ничего страшнее, чем использовать детей в политических целях», намекнув на возможное давление со стороны оппонентов и преднамеренное распространение видео.

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