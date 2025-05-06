Доцент Карпенко рассказал, чем опасны магнитные бури

Магнитные бури, представляющие собой возмущения в магнитосфере нашей планеты, могут оказывать влияние на самочувствие, особенно у людей с повышенной метеочувствительностью. Об этом рассказал Дмитрий Карпенко, кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета.

Хотя прямое воздействие магнитных бурь на здоровье еще изучается, специалисты отмечают ряд возможных эффектов.

Сердечно-сосудистая система: у некоторых людей могут наблюдаться скачки артериального давления, учащенное сердцебиение, перебои в работе сердца. Для предрасположенных лиц возрастает риск инфарктов и инсультов.

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Нервная система: магнитные бури могут провоцировать головные боли, включая мигрени, усиливать тревожность и раздражительность, а также вызывать нарушения сна, такие как бессонница и тревожные сновидения.

Общее самочувствие: возможно появление усталости, снижение работоспособности, обострение хронических заболеваний, а также боли в суставах и мышцах.

Чтобы минимизировать негативное влияние магнитных бурь, доктор Карпенко рекомендует придерживаться общих принципов здорового образа жизни: соблюдать режим сна, избегать чрезмерных нагрузок и стрессовых ситуаций в дни магнитных бурь, своевременно принимать назначенные врачом лекарства (особенно при гипертонии), увеличить потребление воды, ограничить употребление кофеина, отказаться от курения, алкоголя.

Важно помнить, что при появлении любых беспокоящих симптомов необходимо обратиться за медицинской помощью, а не полагаться исключительно на прогнозы магнитных бурь. Кроме того, как отмечает специалист, у некоторых людей ожидание симптомов, связанных с магнитными бурями, может само по себе провоцировать их появление.