Доцент Горячева рассказала об отсутствии связи плохого самочувствия и магнитных бурь

Многие привыкли списывать плохое самочувствие на магнитные бури, но, по мнению экспертов, прямой связи между солнечными вспышками и здоровьем человека не существует. Кандидат медицинских наук Ольга Александровна Горячева, доцент Пироговского университета, объяснила, почему не стоит придумывать несуществующие связи.

По словам специалиста, магнитные бури — это солнечные вспышки, при которых внезапно освобождается энергия, которая хранится в магнитных полях Солнца. И это сопровождается массивными взрывами. Происходит это ежедневно.

На самом деле магнитные бури — это один из видов геомагнитной активности. Их может вызывать солнечный ветер, приходящий к Земле после взрывов на Солнце. Часто вспышки на Солнце никак не влияют на нашу планету, так как выбросы направлены в другую сторону.

По мнению Горячевой, единственное, на что действительно могут влиять эти вспышки, — это геомагнитный шторм, который может нарушать работу электроники:

— Единственное, что может происходить, и об этом говорилось даже в заявлении НАСА, это нарушение прохождения сигналов GPS. Почему? Потому что большинство лучей и частиц поглощаются атмосферой Земли, — отмечает эксперт.

Почему магнитные бури не вызывают головную боль

Было проведено немало исследований, которые не обнаружили никакой связи между зафиксированной геомагнитной бурей и плохим самочувствием, например, головной болью.

Однако есть факторы, которые действительно влияют на головные боли, тошноту и слабость:

Резкая смена погоды (из холода в жару, из жары в холод).

Постоянный серый фон на улице, который может привести к апатии, усталости и депрессии.

Причины мигрени: зной, духота, жара.

Нарушение режима дня и отсутствие эмоционального покоя.

Эксперт подчёркивает, что образ жизни, питание, окружение и активность влияют на эмоциональный фон и функциональные заболевания (в том числе ЖКТ), но абсолютно точно не связаны с магнитными бурями.

Если вам кажется, что в ваших проблемах виноваты магнитные бури, не стоит искать связи там, где их нет. Единственное, почему дети могут стать более истеричными, — это если бури нарушают работу их любимых гаджетов. Во всех остальных случаях необходимо обратиться к врачу.