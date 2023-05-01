Доцент Александр Тимофеев рассказал, на какие звонки нельзя отвечать

Эксперт дал рекомендации, в каких случаях не стоит отвечать на звонки. Не брать трубку на звонки со скрытых, иностранных или коротких номеров советует доцент кафедры информатики РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.
Точно не следует отвечать, если звонят со слишком короткого номера (из трёх-четырёх цифр), скрытого номера или номера с иностранным префиксом. В таких случаях весьма велик риск нарваться на мошенника, – рассказал Александр Тимофеев агентству ПРАЙМ.
Если звонок оказался слишком коротким или вы увидели пропущенный вызов, лучше не перезванивать по незнакомому номеру. По словам эксперта, сбрасывающие звонок – почти всегда мошенники.
Нужно также обратить внимание на комбинации цифр в начале номера. Например, с кода +7800 начинаются бесплатные номера, которые часто используют организации. Среди них — всевозможные спамеры и рекламщики.
Проще всего узнать, кто звонит с неизвестного номера, пробив его в интернете.
Аферисты могут сгенерировать любой номер телефона, включая банковский, родных или коллег, посредством IP-телефонии. Так что бдительность нельзя терять даже при звонке от знакомого, особенно если он поступил во внеурочное время.
Разговор лучше начинать со слов «Слушаю» или «Алло» и не вступать в беседы, особенно если у вас срочно требуют деньги или данные банковской карты. Перезвоните этому человеку сами и все выясните.
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