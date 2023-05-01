Доцент Александр Тимофеев рассказал, на какие звонки нельзя отвечать

Эксперт дал рекомендации, в каких случаях не стоит отвечать на звонки. Не брать трубку на звонки со скрытых, иностранных или коротких номеров советует доцент кафедры информатики РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

«Любой звонок с незнакомого номера — повод насторожиться. Но есть особые сигналы, что на другом конце провода мошенник. Не все незнакомые номера одинаково опасны: это могут быть или представители госслужб, и кто-то из знакомых обновил телефон и потерял ваш контакт», – отмечает специалист.

Точно не следует отвечать, если звонят со слишком короткого номера (из трёх-четырёх цифр), скрытого номера или номера с иностранным префиксом. В таких случаях весьма велик риск нарваться на мошенника, – рассказал Александр Тимофеев агентству ПРАЙМ.

Если звонок оказался слишком коротким или вы увидели пропущенный вызов, лучше не перезванивать по незнакомому номеру. По словам эксперта, сбрасывающие звонок – почти всегда мошенники.

Нужно также обратить внимание на комбинации цифр в начале номера. Например, с кода +7800 начинаются бесплатные номера, которые часто используют организации. Среди них — всевозможные спамеры и рекламщики.

Проще всего узнать, кто звонит с неизвестного номера, пробив его в интернете.

Александр Тимофеев: «Есть сервисы борьбы с мошенниками от крупных компаний — определители номеров и программы по их проверке на мошенничество. Это поможет отделить важные структуры от, скажем, банков, которые звонят с предложением взять кредит или оформить кредитную карту»

Аферисты могут сгенерировать любой номер телефона, включая банковский, родных или коллег, посредством IP-телефонии. Так что бдительность нельзя терять даже при звонке от знакомого, особенно если он поступил во внеурочное время.

Разговор лучше начинать со слов «Слушаю» или «Алло» и не вступать в беседы, особенно если у вас срочно требуют деньги или данные банковской карты. Перезвоните этому человеку сами и все выясните.