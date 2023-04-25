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Вторник, 25 апреля, 2023

Добровольцы потушили больше 60 пожаров за неделю в Рязанском районе

Изображение от pvproductions на Freepik
Изображение от pvproductions на Freepik

Добровольные пожарные дружины на минувшей неделе больше 60 раз тушили горевшую сухую траву в Рязанском районе, – пишет издательство «Пресса».

17 апреля добровольцы 3 раза тушили палы травы в Семёновском и Листвянском сельских поселениях. 21 апреля они потушили возгорание возле деревни Шевцово, которое грозило перейти в серьёзный пожар.

23 апреля добровольцы боролись с огнём в Турлатовском, Екимовском, Дядьковском, Окском и Льговском сельских поселениях. Бывали случаи, когда в один населённый пункт приходилось возвращаться несколько раз в день.

В Рязанском районе действует особый противопожарный режим.

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