Госдума на этой неделе примет законопроект «Об изменениях в закон «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ». Им предлагается обязать добровольцев, которые заключили контракт с Минобороны, проходить процедуру дактилоскопии. Документ был разработан по поручению президента в связи с проведением специальной военной операции.
Как пояснил «Известиям» зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный, наличие отпечатков пальцев в единой базе позволит быстро установить личность человека при несчастных случаях, чрезвычайных ситуациях и других форс-мажорных обстоятельствах.
Источники в министерстве обороны РФ рассказали, что они подключатся к обсуждению документа, как только он поступит ко второму чтению. При этом собеседники «Известий» заметили: министерство всегда положительно относится ко всем инициативам, которые нацелены на улучшение условий жизни участников СВО.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Пять по биометрии: добровольцев СВО обяжут пройти дактилоскопию
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