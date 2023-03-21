Госдума на этой неделе примет законопроект «Об изменениях в закон «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ». Им предлагается обязать добровольцев, которые заключили контракт с Минобороны, проходить процедуру дактилоскопии. Документ был разработан по поручению президента в связи с проведением специальной военной операции.

«В соответствии с законодательством, на указанную категорию граждан распространяется статус военнослужащих, однако в перечне тех, кто подлежит обязательной дактилоскопической регистрации, они отсутствуют», — говорится пояснительной записке к законопроекту.

Как пояснил «Известиям» зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный, наличие отпечатков пальцев в единой базе позволит быстро установить личность человека при несчастных случаях, чрезвычайных ситуациях и других форс-мажорных обстоятельствах.

«Это настолько же важно, как группа крови, которую указывают на спецжитонах», — отметил депутат.

Источники в министерстве обороны РФ рассказали, что они подключатся к обсуждению документа, как только он поступит ко второму чтению. При этом собеседники «Известий» заметили: министерство всегда положительно относится ко всем инициативам, которые нацелены на улучшение условий жизни участников СВО.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пять по биометрии: добровольцев СВО обяжут пройти дактилоскопию