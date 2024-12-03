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Добрая предновогодняя история с любимыми артистами: в Рязани покажут комедию «Заложники любви»

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Валерия Мединская

6 декабря на сцене Рязанской областной филармонии оживут настоящие предновогодние чудеса в лирической комедии «Заложники любви». На рязанскую сцену выйдут неподражаемые Александр Панкратов-Чёрный, Светлана Тома, Ольга Мугрычёва, Сергей Стегайлов.

Эта история про очаровательную русскую вдову Екатерину Ивановну, которая неожиданно встретит свою любовь в лице мистера Скотта, агента американской компании. Он предложит ей переехать в Америку, но Екатерина, горячая патриотка, убедит его, что их счастье должно быть в России. Жизнь героев круто поменяется, а Рождественская ночь подарит множество неожиданных перипетий. Каких именно? Увидим 6 декабря в 19 часов.

Незабываемая игра прекрасного актерского ансамбля, остроумный сюжет и атмосфера праздника гарантируют незабываемое театральное переживание.

В нашей группе ВК проходит розыгрыш двух пригласительных на спектакль. Не упустите возможность стать его участником. Итоги подведём совсем скоро, так что успейте принять участие! А купить билеты на спектакль можно по ссылке.

Возрастное ограничение 12+

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