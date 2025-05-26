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Михаил Колкер, фото театра "Переход"
Михаил Колкер, фото театра "Переход"
ОбществоГлавные новости

«До встречи. Всех обнимаю и люблю». Театр «Переход» рассказал о работе с ушедшим из жизни Михаилом Колкером

Валерия Мединская

Театр «Переход» опубликовал некролог, в котором артисты вспоминают совместную работу с режиссёром и журналистом Михаилом Колкером. Колкер скоропостижно скончался в ночь на 25 мая.

— Трудно в это поверить, ведь у него было так много жизненной энергии и творческих планов. Журналист, артист и режиссёр, на протяжении многих лет он был другом нашего театра, а последние три года и режиссёром-постановщиком «Перехода». За это время мы вместе выпустили три яркие премьеры: «Телеграмма» по рассказу Паустовского, «Гамлет» к 25-летию театра и чеховская «Чайка», и строили планы, решали, что дальше…Теперь дальше тишина и время, чтобы осознать и принять эту потерю.Почти каждую репетицию или обсуждение прошедшего спектакля Михаил Яковлевич заканчивал фразой: «До встречи. Всех обнимаю и люблю».До встречи, Дорогой Михаил Яковлевич, мы тоже Вас любим! — говорится в некрологе.

Прощание с Михаилом Колкером пройдёт во вторник, 27 мая, в 11 часов в Скорбященском храме (0+).

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