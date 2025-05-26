«До встречи. Всех обнимаю и люблю». Театр «Переход» рассказал о работе с ушедшим из жизни Михаилом Колкером

— Трудно в это поверить, ведь у него было так много жизненной энергии и творческих планов. Журналист, артист и режиссёр, на протяжении многих лет он был другом нашего театра, а последние три года и режиссёром-постановщиком «Перехода». За это время мы вместе выпустили три яркие премьеры: «Телеграмма» по рассказу Паустовского, «Гамлет» к 25-летию театра и чеховская «Чайка», и строили планы, решали, что дальше…Теперь дальше тишина и время, чтобы осознать и принять эту потерю.Почти каждую репетицию или обсуждение прошедшего спектакля Михаил Яковлевич заканчивал фразой: «До встречи. Всех обнимаю и люблю».До встречи, Дорогой Михаил Яковлевич, мы тоже Вас любим! — говорится в некрологе.