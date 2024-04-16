До сдачи двух корпусов городского квартала «Манхэттен» остаётся три квартала

В девелоперской компании «Мармакс» рассказали о динамике строительства проектов в марте 2024 года.

В 1 и 2 корпусах городского квартала «Манхэттен» остекление завершено на 85%. Отделочные работы завершены на 40%, проведение системы электроснабжения выполнено на 57%. Установка отопления жилой части сделана на 77%, внешних сетей водоснабжения — на 30%. В 3-м корпусе проекта завершено устройство железобетонного каркаса подземной части жилого здания, на 1-м этаже готовность таких работ достигает 40%. Помимо этого, закончилось устройство гидроизоляции железобетонного каркаса подземной части жилого здания.

В резиденции «Медный» практически завершено устройство монолитных конструкций 2-го и 3-го этажей, на 4-м этаже данный формат работ выполнен на 41%. Кирпичная кладка стен и перегородок в подземном паркинге готова на 64%, готовность монтажа вентиляционных блоков составляет 32%.

В парковом квартале «Голландия» на 50% завершено остекление секций А, Б и В. В секции А процесс кирпичной кладки наружных стен и перегородок выполнен на 90%, устройство кровли и дымоходов — на 10% и 25% соответственно. Устройство внутреннего электроснабжения произведено на 25%, мокрого фасада — на 5%.

В резиденции «Поляна» на разной стадии строительной готовности сейчас находятся 8 домов.

«До сдачи 1 и 2 корпусов городского квартала «Манхэттен» остается три квартала — строительные работы ведутся активными темпами, данный жилой комплекс продолжает задавать новые тренды в строительстве и архитектурном развитии города. Знаковым элементом проекта станет арочное остекление и единая концепция ансамбля, — прокомментировали в девелоперской компании «Мармакс». — Помимо этого, в квартале появится торговая галерея, зона коворкинга, соседский центр, фитнес-зал, детская игровая и многое другое».

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройстве, а также профессиональной команде компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.

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