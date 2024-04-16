Вторник, 16 апреля, 2024

До сдачи двух корпусов городского квартала «Манхэттен» остаётся три квартала

Автор: 7info

Опубликовано

В девелоперской компании «Мармакс» рассказали о динамике строительства проектов в марте 2024 года.

В 1 и 2 корпусах городского квартала «Манхэттен» остекление завершено на 85%. Отделочные работы завершены на 40%, проведение системы электроснабжения выполнено на 57%. Установка отопления жилой части сделана на 77%, внешних сетей водоснабжения — на 30%. В 3-м корпусе проекта завершено устройство железобетонного каркаса подземной части жилого здания, на 1-м этаже готовность таких работ достигает 40%. Помимо этого, закончилось устройство гидроизоляции железобетонного каркаса подземной части жилого здания.

В резиденции «Медный» практически завершено устройство монолитных конструкций 2-го и 3-го этажей, на 4-м этаже данный формат работ выполнен на 41%. Кирпичная кладка стен и перегородок в подземном паркинге готова на 64%, готовность монтажа вентиляционных блоков составляет 32%.

В парковом квартале «Голландия» на 50% завершено остекление секций А, Б и В. В секции А процесс кирпичной кладки наружных стен и перегородок выполнен на 90%, устройство кровли и дымоходов — на 10% и 25% соответственно. Устройство внутреннего электроснабжения произведено на 25%, мокрого фасада — на 5%.

В резиденции «Поляна» на разной стадии строительной готовности сейчас находятся 8 домов.

«До сдачи 1 и 2 корпусов городского квартала «Манхэттен» остается три квартала — строительные работы ведутся активными темпами, данный жилой комплекс продолжает задавать новые тренды в строительстве и архитектурном развитии города. Знаковым элементом проекта станет арочное остекление и единая концепция ансамбля, — прокомментировали в девелоперской компании «Мармакс». — Помимо этого, в квартале появится торговая галерея, зона коворкинга, соседский центр, фитнес-зал, детская игровая и многое другое».

До сдачи двух корпусов городского квартала «Манхэттен» остаётся три квартала
До сдачи двух корпусов городского квартала «Манхэттен» остаётся три квартала

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройстве, а также профессиональной команде компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.

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