До настоящего «пекла» на Украине осталось совсем чуть-чуть – экстрасенс Абравитова

Экстрасенс Марианна Абравитова обратилась к россиянам с тревожным прогнозом. Совсем скоро на Украине возможна эскалация конфликта, и ждать её осталось совсем недолго.

В интервью «Московскому комсомольцу» провидица заявила: «настоящее пекло» на фронтах специальной военной операции ожидается в апреле. Это будет самая острая фаза конфликта.

В конечном итоге всё придёт к мирным переговорам. Состоятся они в 2024 году, но только на условиях России.

Также об эскалации конфликта заявлял ещё один экстрасенс.