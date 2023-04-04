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Вторник, 4 апреля, 2023
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До настоящего «пекла» на Украине осталось совсем чуть-чуть – экстрасенс Абравитова

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Фото: Минобороны РФ

Экстрасенс Марианна Абравитова обратилась к россиянам с тревожным прогнозом. Совсем скоро на Украине возможна эскалация конфликта, и ждать её осталось совсем недолго.

В интервью «Московскому комсомольцу» провидица заявила: «настоящее пекло» на фронтах специальной военной операции ожидается в апреле. Это будет самая острая фаза конфликта.

В конечном итоге всё придёт к мирным переговорам. Состоятся они в 2024 году, но только на условиях России.

Также об эскалации конфликта заявлял ещё один экстрасенс.

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