«До мурашек»: впечатления от концерта «Метель» Виталия Гогунского и рязанского оркестра

23 сентября в МКЦ Рязани прошёл концерт «Метель». Гениальные произведения – повесть А.С. Пушкина и музыка Г.В. Свиридова – в исполнении профессиональных артистов глубоко тронули сердца рязанцев.
Вот такой отзыв прислала в оркестр зрительница, которой посчастливилось увидеть уникальную программу:
Поделился впечатлениями от совместного проекта и сам знаменитый актёр. Интервью у Виталия Гогунского взяла телекомпания «Город».
Артист признался, что при работе с гениальными произведениями нет предела совершенству – развиваться можно бесконечно.
С оркестром русских народных инструментов у Виталия Гогунского состоялась всего одна совместная репетиция – в день концерта. У каждого артиста своё видение произведения. Трактовка существенно изменилась по сравнению с предыдущими вариантами «Метели», которых в репертуаре оркестра уже четыре.
Художественный руководитель и дирижёр оркестра Александр Лаврухин отметил, что коллективу трактовка Виталия Гогунского импонирует больше всех.
В 2022 году оркестру народных инструментов исполнится 45 лет, в ноябре коллектив представит юбилейную программу. По словам бессменного руководителя Александра Лаврухина, для концерта выберут самые интересные номера из нескольких тематических программ.