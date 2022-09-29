«До мурашек»: впечатления от концерта «Метель» Виталия Гогунского и рязанского оркестра

23 сентября в МКЦ Рязани прошёл концерт «Метель». Гениальные произведения – повесть А.С. Пушкина и музыка Г.В. Свиридова – в исполнении профессиональных артистов глубоко тронули сердца рязанцев.

Вот такой отзыв прислала в оркестр зрительница, которой посчастливилось увидеть уникальную программу:

«Была на концерте по «Метели» Пушкина. Сказать «понравилось» – ничего не сказать! Я в восторге от вашей игры, от артиста В. Гогунского. До мурашек! Спасибо большое. Такая гордость за наших поэтов, композиторов и исполнителей! Великое делаете на сегодняшний день»

Поделился впечатлениями от совместного проекта и сам знаменитый актёр. Интервью у Виталия Гогунского взяла телекомпания «Город».

Виталий Гогунский: «Я хочу поблагодарить Александра Ивановича, представить маэстро Лаврухина. Это уникальный опыт, потому что, такое наследие – настоящее наследие русской культуры – сейчас не во многих местах сохранилось. Непосредственно в Рязани и непосредственно Александр Иванович – носитель культурного кода. Сегодня уже многие говорят о том, что нужно воскрешать нашу культуру. И это не пустые слова. Мы видим, к чему приводит в обществе потеря культуры, исторических фактов»

Артист признался, что при работе с гениальными произведениями нет предела совершенству – развиваться можно бесконечно.

С оркестром русских народных инструментов у Виталия Гогунского состоялась всего одна совместная репетиция – в день концерта. У каждого артиста своё видение произведения. Трактовка существенно изменилась по сравнению с предыдущими вариантами «Метели», которых в репертуаре оркестра уже четыре.

Художественный руководитель и дирижёр оркестра Александр Лаврухин отметил, что коллективу трактовка Виталия Гогунского импонирует больше всех.

Александр Лаврухин: Иллюстрации Свиридова к «Метели» в репертуаре оркестра с 1999 года – 200-летия Пушкина. Есть уже несколько вариантов. Это – четвёртый вариант «Метели». Надо признаться, пожалуй, лично нашему коллективу больше всех импонирует этот вариант»

В 2022 году оркестру народных инструментов исполнится 45 лет, в ноябре коллектив представит юбилейную программу. По словам бессменного руководителя Александра Лаврухина, для концерта выберут самые интересные номера из нескольких тематических программ.