До конца года в Рязани изменят два автобусных маршрута

В 2021 году в Рязани планируют изменить автобусные маршруты № 4, № 18. Об этом во время прямого эфира рассказал начальник городского управления транспорта Вениамин Синяков.

Путь следования 4-го автобуса изменится в Московском районе. Машины пустят по улице Мервинской, 7-му Мервинскому проезду, затем по улице Крупской, Костычева, Новаторов. В прямом и обратном направлении.

Маршрут № 18, по словам Синякова, сейчас практически не обслуживается. Его хотят пустить через торговый центр «М5 Молл», работать будет три единицы транспорта.

На маршрутах № 6, 7, 15, 20, 23 увеличат количество подвижного состава.