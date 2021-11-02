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Среда, 3 ноября, 2021
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До конца года в Рязани изменят два автобусных маршрута

7info

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В 2021 году в Рязани планируют изменить автобусные маршруты № 4, № 18. Об этом во время прямого эфира рассказал начальник городского управления транспорта Вениамин Синяков.

Путь следования 4-го автобуса изменится в Московском районе. Машины пустят по улице Мервинской, 7-му Мервинскому проезду, затем по улице Крупской, Костычева, Новаторов. В прямом и обратном направлении.

Маршрут № 18, по словам Синякова, сейчас практически не обслуживается. Его хотят пустить через торговый центр «М5 Молл», работать будет три единицы транспорта.

На маршрутах № 6, 7, 15, 20, 23 увеличат количество подвижного состава.

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