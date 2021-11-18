До конца недели в Рязани сохранится облачная погода и порывистый ветер

18 ноября в Рязани ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах в утренние часы гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -5…0°С, днем -2…+3°С.

19 ноября возможны небольшие осадки. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -5…0°С, в Рязани -3…-1°С; днем -1…+4°С.

20 ноября будет облачно. Умеренные осадки. Местами гололед, гололедица. Ветер юго-западный, 7-11 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -2…3°С, в Рязани -2…0°С; днем 0…+5°С.

Метеопрогноз опубликовал сайт администрации города.

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