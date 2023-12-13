Среда, 13 декабря, 2023
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До конца года в Рязанской области начнет работу Единый расчётный кассовый центр

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До конца года в Рязанской области начнет работу Единый расчетный кассовый центр, который создается на базе гарантирующего поставщика ООО «РГМЭК» путем передачи ему функций муниципального предприятия «Кустовой вычислительный центр».

Региональный ЕРКЦ включит в себя общую базу данных многоквартирных домов, позволит усилить взаимодействие с ГИС ЖКХ. Новые сервера и оборудование обеспечат надежность и точность расчетов за ресурсы ЖКХ. А единый платежный документ — прозрачность взаиморасчетов между потребителями, жилищными и ресурсоснабжающими организациями на территории всей Рязанской области. Жители смогут быстро и удобно оплачивать коммунальные услуги, контролировать процесс начислений и решать вопросы в режиме одного окна.

Имеющиеся пункты и каналы приема платежей продолжат свою работу. Это 34 офиса КВЦ — 22 в Рязани и 12 в области, 2 передвижных пункта и зал обслуживания потребителей РГМЭК. Все они будут функционировать под одним названием. Следующий шаг — увеличение количества таких пунктов по всему региону.

Для удобства пользователей в личном кабинете МП «КВЦ» будет закреплена ссылка с переходом на сайт ООО «РГМЭК», где клиенты, согласно инструкции, выполнят авторизацию и продолжат пользоваться личным кабинетом в прежнем режиме. В банковском приложении появится кнопка РГМЭК (КВЦ). Подробная инструкция для пользователей будет размещена на сайте предприятий и в социальных сетях.

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