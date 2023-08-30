Среда, 30 августа, 2023
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До конца года на улице Интернациональной в Рязани построят новый ФОК

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Фото: сайт администрации

В Рязани началось строительство нового ФОКа открытого типа на территории школы №58.

До конца года на территории школы будут построены футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, баскетбольные и волейбольные площадки и установлена трибуна на 100 человек. Также в ФОК войдут спортплощадка с уличными тренажерами и воркаут-зона.

Рядом с комплексом благоустроят территорию и установят новое освещение, сообщает пресс-служба городской администрации.

На все работы выделено 57 миллионов рублей.

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