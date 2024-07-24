До конца года 16 зубров из питомников выпустят в дикую природу

В Министерстве природных ресурсов России состоялось заседание секции экспертов, посвященное сохранению и восстановлению зубра в рамках рабочей группы по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животного мира.

На встрече специалисты рассмотрели план расселения зубров из питомников, который должен быть реализован до конца 2024 года. Екатерина Цибизова, заведующая зубровым питомником Окского заповедника в Рязанской области и старший научный сотрудник, сообщила, что шесть зубров из её питомника вскоре отправятся в вольную группировку национального парка «Смоленское Поозерье» (Смоленская область). Кроме того, десять зубров будут переведены из питомника Приокского-Террасного заповедника (Московская область) в Усть-Кубенское охотхозяйство Вологодской области.

Также два зубра из Окского заповедника поселятся в демонстрационном вольере национального парка «Смоленское Поозерье», а один взрослый самец из Приокского-Террасного заповедника переедет в вольерный комплекс в Темкинском районе Смоленской области.

В 2023 году 14 зубров были успешно выпущены в дикую природу, где они адаптировались к новым условиям. В настоящее время численность свободно живущих зубров в России превышает 2000 особей.

Все действия проводятся в соответствии с утвержденной главой Минприроды России Александром Козловым стратегией по сохранению зубра. Основные цели включают увеличение численности вольноживущих особей до 2750 особей, с акцентом на европейскую часть страны и Северный Кавказ. Также предусмотрено формирование четырёх ключевых популяций: Среднерусской, Центрально-Кавказской, Владимирской и Северо-Европейской. Важно сохранение страхового генофонда зубра в неволе и полувольных условиях для дальнейшего воспроизводства и реинтродукции.