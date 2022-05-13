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Пятница, 13 мая, 2022

До конца дня в Рязанской области сохранится сильный ветер

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До конца дня в Рязанской области сохранится сильный ветер

7info7
Фото: МЧС России. Главное управление по Рязанской области

МЧС продлило метеопредупреждение для Рязанской области. Сильный ветер сохранится в регионе до конца суток 13 мая.

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Порывы будут достигать 13-18 м/с. Рязанцев просят быть осторожными в связи с неблагоприятными погодными условиями.

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