До конца дня в Рязанской области сохранится сильный ветер

МЧС продлило метеопредупреждение для Рязанской области. Сильный ветер сохранится в регионе до конца суток 13 мая.
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Порывы будут достигать 13-18 м/с. Рязанцев просят быть осторожными в связи с неблагоприятными погодными условиями.
МЧС продлило метеопредупреждение для Рязанской области. Сильный ветер сохранится в регионе до конца суток 13 мая.
Порывы будут достигать 13-18 м/с. Рязанцев просят быть осторожными в связи с неблагоприятными погодными условиями.
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