Татьяна Проводина

До конца 2024 года в Рязанской области заработают два виртуально-концертных зала

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До конца 2024 года в Рязанской области заработают два виртуально-концертных зала.

Стали известны планы региона по программам нацпроекта «Культура». Об этом сообщается в группе Типичная Рязань ВКонтакте.

Вопрос обсудили министр культуры России Ольга Любимова и врио губернатора Павел Малков. В регионе модернизируют некоторые учреждения и построят новые.

В частности, планируется оснастить оборудованием и модернизировать 18 детских школ искусств. Государственную поддержку получат 16 лучших сельских учреждений. Также в регионе должны появиться 16 модельных библиотек.

До конца 2024 года в Рязанской области заработают два виртуально-концертных зала
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