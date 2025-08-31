До 5 лет лишения свободы грозит мужчине за кражу двух велосипедов в Рязанской области

В поселке Ухолово местного жителя подозревают в краже двух велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Мужчина разбирал вещи в сарае и на время выставил два велосипеда на улицу. Спустя время он их не обнаружил, 37-летний местный житель обратился в полицию.

По словам местных жителей, похожие велосипеды недавно продавали с рук. Сотрудники полиции установили личность «продовца», им оказался 40-летний житель поселка. Его задержали, похищенное изъяли.

По версии следствия, 40-летний мужчина заметил, что велосипеды стоят за оградой, дождался, когда стемнеет, и забрал их. Потом продал украденные велосипеды знакомому, тот — двум своим приятелям.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.