До 30 тысяч рублей: эксперты перечислили штрафы за нарушения во дворе, о которых не знают автомобилисты

Распространено мнение, что штрафы грозят только на дорогах с интенсивным движением. Однако, покинув шоссе, водители не освобождаются от соблюдения ПДД. Сохранять бдительность и осторожность за рулем необходимо даже во дворе собственного дома. В противном случае, халатность автомобилистов влечет за собой ощутимые денежные взыскания, неприятно «бьющие по кошельку». Рейтинг не самых очевидных, но достаточно крупных штрафов, которые накладывают за нарушения во дворах, перечислило издание autonews.

Выбор объездной дороги

Многие автолюбители не упускают возможности объехать дорожную пробку, проложив маршрут через жилую зону. Подобная хитрость чревата санкциями от представителей ГИБДД. Законодательно в РФ запрещено сквозное передвижение по придомовым территориям. В большинстве регионов страны штраф за данное нарушение составляет 1,5 тыс. руб. (ч.1 ст. 12.28 КоАП РФ), а в столичных городах – 3 тыс. руб. (ч.2 ст. 12.28 КоАП РФ). Под сквозным движением подразумевается проезд через всю территорию двора без остановок с выездом на магистраль. Важно отметить, что денежные взыскания не применяются к водителям, которые используют дворовую территорию для подъезда к месту проживания.

Несоблюдение скоростного режима

Превышение допустимой скорости во дворах также влечет за собой штрафные санкции. Необходимо учитывать, что в пределах жилых зон скоростной режим ограничен 20 км/ч. Данное правило относится ко всем водителям, в том числе и к тем, кто пытается объехать пробки или направляется к своему дому. Как и на обычных дорогах, размер штрафа за превышение скорости во дворах варьируется в зависимости от степени нарушения и составляет от 500 до 5000 руб. или автолюбитель лишается прав на срок от 4 до 6 месяцев (при превышении скорости от 60 до более чем 80 км/ч).

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Игнорирование знаков дорожного движения

Многие водители, проживающие в районе действия знака «Въезд запрещен», полагают, что имеют право игнорировать его, чтобы попасть в свой двор. Но проезд под этот знак влечет за собой штраф в размере 500 руб., который считается относительно небольшим. Но стоит учитывать: если при совершении такого маневра водитель выедет на встречную полосу и продолжит по ней движение, наказание будет значительно серьезнее. В таком случае, сумма штрафа может увеличиться до 5 тыс. руб., а также возможность лишения водительских прав на срок до 6 месяцев.

Изображение Alex Volodsky с сайта Pixabay

Эвакуация из двора

Неправильная парковка во дворах часто приводит к тому, что выезд с придомовой территории становится невозможным. В дополнение к значительному штрафу (размер которого варьируется от 2 тыс. до 3 тыс. руб. в зависимости от региона), владельца транспортного средства ждет эвакуация на специализированную стоянку. Это обусловлено тем, что по действующим правилам машина, препятствующая движению, подлежит принудительной эвакуации. Следует отметить, что это правило распространяется и на случаи, когда другие водители вынуждены нарушать правила дорожного движения для объезда неправильно припаркованного автомобиля.

Парковка на облагороженной территории

Поиск места во дворе порой сложен, и некоторые паркуются на так называемом «зеленом ковре». Даже если газон скрыт под снегом, штраф неизбежен и начинается от 5 тыс. руб. Фиксируют нарушение не только инспекторы, но и обычные граждане, разместив фото-доказательства в специальном приложении профильных ведомств.

Блокировка мусорных площадок

Штраф ждет водителя, перекрывшего проезд мусоровозу к бакам. В иных случаях постановление можно оспорить. Блокировка проезда спецтранспорту влечет штраф от 5 тыс. до 30 тыс. руб. Правило действует в ряде регионов, включая Московскую, Новгородскую, Калужскую области и Приморский край.

Закон на стороне пешехода

Во дворах пешеходы, обладающие преимуществом на автомагистралях, имеют дополнительные права. Они могут ходить как по тротуарам, так и по проезжей части, всегда имея приоритет. Однако, запрещено создавать необоснованные помехи автомобилям (п. 17.1 ПДД). Игнорирование прав пешеходов в придомовых зонах карается штрафом от 1,5 до 3 тыс. руб., в зависимости от региона.

Продолжительный прогрев мотора

В бесконечных зимних традициях необходимости прогрева двигателя перед началом движения, прежде всего, необходимо помнить о существующих ограничениях. В частности, во дворах стоянка с заведенным мотором не должна превышать пяти минут. Пренебрежение этого требования влечет за собой наложение штрафа: в столице – 3 тыс. руб., а в других регионах России нарушителям придется заплатить – 1,5 тыс. рублей. Следует отметить, что аналогичные штрафные санкции применяются к водителям, использующим функцию автозапуска для предварительного прогрева автомобиля.

Автосервис своими силами

Самостоятельный ремонт может привести к крупным штрафам, особенно при замене масла или тормозной жидкости. Эти жидкости токсичны и загрязняют окружающую среду. В случае, если они попадут в землю ожидайте штраф от 3-5 тыс. руб.

Сигнал автомобиля тоже под надзором ГИБДД

Использовать звуковой сигнал разрешено только для предотвращения аварии. В остальных случаях, например, для ускорения ожидающих, грозит штраф в размере 500 руб. (ст. 12.20 КоАП). Запрещено нарушать тишину в ночное время, рано утром, по воскресеньям и праздникам. Длительный сигнал может попасть под эту категорию и в Москве повлечь штраф 1-2 тыс. руб. по жалобе жильцов.