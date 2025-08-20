Среда, 20 августа, 2025
Происшествия

До 26 человек увеличилось количество погибших в результате ЧП в Шиловском районе

Анастасия Мериакри

В результате ЧП на предприятии в поселке Лесной Шиловского района на 20 августа погибли 26 человек. Об этом сообщает опергруппа Рязанской области.

30 человек находятся на стационарном лечении: 15 в Рязани и 15 — в медицинских центрах Москвы. 109 пострадавших проходят амбулаторное лечение. Продолжается работа по опознанию, проводятся необходимые экспертизы.

Телефоны горячей линии:
84913637464 (круглосуточно);
84913637035

На данный момент пострадавшие в результате ЧП подали 45 заявлений по выплатам на первоочередные нужды, 30 из них уже получили выплаты.

В дополнение к обязательным выплатам пострадавшим организован сбор средств в Фонде социального развития Рязанской области: https://fundryazan.ru/donations. Все собранные средства будут направлены на помощь семьям погибших и получившим серьезные травмы.

Режим ЧС в границах поселка Лесной продолжает действовать. Работы по ликвидации последствий продолжаются, в том числе на территории предприятия

Новости России

Мирная пауза окончена, ВС РФ разносят Одессу

В ночь атаки российские войска задействовали не менее 30 ударных беспилотников, целью стали объекты, связанные с ВСУ, в разных районах Одессы.
Культура и события

Рязань масштабно отпразднует 930-летие: полная программа мероприятий

Откроет празднование 29 августа в 8:00 традиционный молебен во Славу города Рязани в Христорождественском соборе Рязанского кремля. Далее рязанцев и гостей города приглашают на мастер-классы, фестивали, которые пройдут в различных локациях города.
Новости России

На хамство Азербайджана начали отвечать — военкор Коц

По мнению Александра Коца, депортация и лишение гражданства лидеров диаспор нарушает привычные бизнес-схемы, через которые колоссальные деньги уходят из России на родину.
Экология, природа, животные

Рязанцы собирают грибы вёдрами и корзинами

В лесах сейчас находят лисички, подосиновики, подберёзовики, маслята. 
Погода

Рязанцам рассказали о погоде на ближайшие два дня

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Рязанской области на 20–21 августа 2025 года.

Происшествия

В Рязани с 20 августа отключат горячую воду по ряду адресов

В связи с проведением капитальных работ, начиная с 20 августа будет поэтапно отключаться горячее водоснабжение.
Власть и политика

Татьяна Панфилова посетила социальные объекты, строящиеся в микрорайоне Мервино

Глава муниципалитета оценила ход строительства детского сада в районе ЖК «Метропарк». Объект, рассчитанный на 224 места, возводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Культура и события

Появились билеты на 1/4 финала официальной рязанской лиги КВН

Всех любителей хорошего юмора приглашают на 1/4 финала Официальной рязанской лиги КВН (12+), игра пройдет 28 августа в 19:00 в Рязанском дворце молодежи.
Происшествия

Рязанцев ждет массовое отключение воды 21 августа

В связи с ремонтными работами на водопроводе с 09:30 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды
Экономика и бизнес

«Зеленый сад» предлагает ипотеку под 3,5% на квартиры семьям с детьми

Участвовать в суперакции могут родители, которые воспитывают ребёнка до 6 лет (включительно) или ребёнка-инвалида до 18 лет. То есть клиенты, которые соответствуют условиям семейной ипотеки.
Общество

Обновленный Советский бульвар в городе Спасск-Рязанский откроется в сентябре 2025 года

Благоустройство объекта «Бульвар Советский» г. Спасск-Рязанский осуществляется в несколько этапов. Первый был завершен в 2024 году: на территории созданы пешеходные дорожки, зоны отдыха с лавочками и навесами, установлены фонари.
Общество

Ремонт теплотрассы на улице Гагарина идет с опережением сроков

Здесь, на участке от перекрестка с ул. Черновицкая до дома 93 по ул. Шевченко, заменено около 2 км тепловых сетей как подземных, так и надземных коммуникаций.
Происшествия

Подросток задержан за попытку совершения теракта в Рязанской области

16-летний житель региона, являясь сторонником нацистской идеологии, готовился поджечь здание на территории одного из муниципальных районов Рязанской области.