До 26 человек увеличилось количество погибших в результате ЧП в Шиловском районе

В результате ЧП на предприятии в поселке Лесной Шиловского района на 20 августа погибли 26 человек. Об этом сообщает опергруппа Рязанской области.

30 человек находятся на стационарном лечении: 15 в Рязани и 15 — в медицинских центрах Москвы. 109 пострадавших проходят амбулаторное лечение. Продолжается работа по опознанию, проводятся необходимые экспертизы.

Телефоны горячей линии:

84913637464 (круглосуточно);

84913637035

На данный момент пострадавшие в результате ЧП подали 45 заявлений по выплатам на первоочередные нужды, 30 из них уже получили выплаты.

В дополнение к обязательным выплатам пострадавшим организован сбор средств в Фонде социального развития Рязанской области: https://fundryazan.ru/donations. Все собранные средства будут направлены на помощь семьям погибших и получившим серьезные травмы.

Режим ЧС в границах поселка Лесной продолжает действовать. Работы по ликвидации последствий продолжаются, в том числе на территории предприятия