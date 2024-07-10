До 16 июля рязанским выпускникам объявят результаты пересдачи ЕГЭ в «президентские дни»

Более 15 тысяч рязанских школьников приняли участие в итоговой аттестации в этом году. Министр образования региона Ольга Щетинкина рассказала о ключевых итогах экзаменационной компании, её слова приводит сайт правительства Рязанской области.

Отмечено улучшение результатов ГИА в 9 классе по математике, биологии, информатике, истории, английскому и французскому языкам по сравнению с предыдущими годами. Результаты ЕГЭ в целом соответствуют средним показателям по стране и сохраняют уровень прошлых лет.

Рязанские выпускники улучшили свои результаты по сравнению с прошлыми годами по математике профильного уровня, химии, литературе и физике. 32 выпускника из 9 муниципалитетов получили 100 баллов по 8 предметам. По химии высший балл получили 13 выпускников – это рекордный результат для региона. Выпускница школы № 65 Любовь Балашова получила 100 баллов сразу по двум предметам – русскому языку и химии. ГИА-2024 прошла в штатном режиме, без технических сбоев и нарушений.

Впервые в этом году в регионе прошли резервные дни сдачи ЕГЭ 4 и 5 июля, в ходе которых выпускники могли пересдать экзамен. Пересдачу прошли 711 человек, результаты станут известны до 16 июля.

Ольга Щетинкина также отметила, что в этом году 440 выпускников получили аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в учении» I степени, а 228 человек получили медали «За особые успехи в учении» II степени.