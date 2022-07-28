Кандидат в губернаторы от ЛДПР Дмитрий Репников предложил решение проблем на Северной окружной.

Предложения либерал-демократа приводит портал Новости Рязани ВКонтакте.

Прежде всего Дмитрий Репников предлагает разобраться с конкретными причинами нарушений контрактных обязательств. Фото- и видеосвидетельства горожан показывают, что работы на Северной окружной дороге не ведутся круглосуточно, как заявляет минтранс. Кандидат в губернаторы напоминает, что цена контракта – 755 млн рублей.

Также, по мнению Дмитрия Репникова, нужно организовать открытую видеотрансляцию в сети с места проведения работ. Любой житель города сможет видеть, что происходит на реконструируемой дороге в любое время. Кандидат отметил, что такой опыт уже есть: видеотрансляция велась при строительстве бассейна для РГУ им. Есенина и при восстановительных работах после лесных пожаров 2010 года.

Наконец, подрядчика необходимо жёстко контролировать в постоянном режиме по срокам исполнения контрактных обязательств с применением штрафных санкций.

На портале организовано голосование с вопросом, помогут ли предлагаемые меры в решении проблемы. На данный момент большинство респондентов – более 39% – согласны с внесёнными предложениями.