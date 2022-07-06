Дмитрий Репников подал документы о выдвижении своей кандидатуры на выборах губернатора Рязанской области

Дмитрий Репников подал документы о выдвижении своей кандидатуры на выборы губернатора Рязанской области.

Документы представлены в Избирком Рязанской области, – сообщает Telegram канал Рязанский избирком.

Дмитрий Александрович Репников – член политической партии «Либерально-демократическая партия России». В Рязанской городской думе он руководит комитетом по общественной безопасности и противодействию коррупции.

Кандидатуру Дмитрия Репникова выдвинуло Рязанское областное отделение ЛДПР 3 июля 2022 года.

Выборы губернатора Рязанской области пройдут 9-11 сентября.