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Среда, 6 июля, 2022

Дмитрий Репников подал документы о выдвижении своей кандидатуры на выборах губернатора Рязанской области

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Татьяна Проводина

Дмитрий Репников подал документы о выдвижении своей кандидатуры на выборах губернатора Рязанской области

Фото с сайта Рязанской городской думы

Дмитрий Репников подал документы о выдвижении своей кандидатуры на выборы губернатора Рязанской области.

Документы представлены в Избирком Рязанской области, – сообщает Telegram канал Рязанский избирком.

Дмитрий Александрович Репников – член политической партии «Либерально-демократическая партия России». В Рязанской городской думе он руководит комитетом по общественной безопасности и противодействию коррупции.

Кандидатуру Дмитрия Репникова выдвинуло Рязанское областное отделение ЛДПР 3 июля 2022 года.

Выборы губернатора Рязанской области пройдут 9-11 сентября.

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