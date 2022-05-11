5.6 C
Рязань
Среда, 11 мая, 2022

Дмитрий Медведев о помощи США Украине: Быстрее сломается их печатный станок

spot_img
На главнуюНовости мира

Дмитрий Медведев о помощи США Украине: Быстрее сломается их печатный станок

7info
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Дмитрий Медведев прокомментировал выделение США очередной партии финансовой помощи Украине.

Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине на сумму 40 млрд долларов. Байден просил меньше, но от щедрот накинули еще пару миллиардов.
Деньги огромные, и охотников их поделить в американском ВПК будет немало. Не говоря о банальных ворюгах по обе стороны океана, о чём мне уже довелось недавно тут сказать.

Совершенно очевидно, что «помощь» в таком беспрецедентном масштабе объясняется вовсе не любовью к Украине и даже не поддержкой собственной экономики. Её цель – продолжение proxy war против России, желание нанести тяжёлое поражение нашей стране, ограничить её экономическое развитие и политическое влияние в мире.

Не выйдет. Быстрее сломается их печатный станок, за счёт которого Америка постоянно увеличивает свой и так запредельно раздутый государственный долг. Не говоря уже про безумные цены на бензин и продукты, за рост которых американцы должны благодарить свои русофобские власти.

А вот цели спецоперации будут достигнуты.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru