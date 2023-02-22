Дмитрий Хубезов рассказал о подготовке врачей для адресной помощи участникам спецоперации и их семьям

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья, депутат от Рязанской области Дмитрий Хубезов по итогам послания Владимира Путина рассказал о подготовке большого количества врачей разных специальностей.
Это поможет организовать работу госфонда адресной помощи участникам СВО и их семьям, а также медицинской и психологической реабилитации.
По словам парламентария, разрабатывается единая платформа по обучению врачей военно-полевой хирургии, физической и психологической реабилитации участников СВО.
Депутат отметил, что военнослужащие, пострадавшие в специальной военной операции, достойны самого лучшего. Им необходимо предоставить всё доступное, что есть в медицине.
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