Дмитрий Хубезов рассказал о подготовке врачей для адресной помощи участникам спецоперации и их семьям

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья, депутат от Рязанской области Дмитрий Хубезов по итогам послания Владимира Путина рассказал о подготовке большого количества врачей разных специальностей.

Это поможет организовать работу госфонда адресной помощи участникам СВО и их семьям, а также медицинской и психологической реабилитации.

По словам парламентария, разрабатывается единая платформа по обучению врачей военно-полевой хирургии, физической и психологической реабилитации участников СВО.

Дмитрий Хубезов: «Платформа будет включать несколько блоков: Первая помощь, Доврачебная помощь, Экстренная медицинская помощь и другие. Каждый будет состоять из презентаций, видеолекций, чек-листов и итогового экзамена. На площадке Российского общества хирургов планируется обсудить, как лучше готовить гражданских врачей к военным реалиям – открывать военные кафедры в вузах или, как предлагает Министерство обороны, проводить дополнительные курсы в военных учебных центрах»

Депутат отметил, что военнослужащие, пострадавшие в специальной военной операции, достойны самого лучшего. Им необходимо предоставить всё доступное, что есть в медицине.