Дмитрий Хубезов показал «музей» полка Азов

Депутат Госдумы от Рязанской области Дмитрий Хубезов опубликовал видео, сделанное в школе № 25 города Мариуполя. По его словам, там организовали «музей» полка «Азов», против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела.

В школьном классе собрана литература, символика полка, детали одежды, которые приносят сюда военнослужащие РФ и ЛДНР.

Особое внимание Хубезов обратил на то, как украинские националисты воспитывают молодёжь.

— Вот она страшная правда — ученики 11 классов выпускаются с компетенциями младшего командира и могут командовать взводом. Они хорошо обучены и люто ненавидят Россию и русских, — написал депутат.

Генпрокуратура просит признать украинское формирование «Азов» террористической организацией и запретить его деятельности в России. Заседание суда по этому вопросу назначено на 29 июня