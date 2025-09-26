Дмитрий Фатин избран председателем Милославской окружной Думы

В Милославском муниципальном округе Рязанской области состоялось первое заседание Думы первого созыва. На нём был избран председатель представительного органа.

Им стал Дмитрий Фатин, за которого проголосовали депутаты. В состав Думы вошли 15 человек, избранных жителями на недавних муниципальных выборах.

Дмитрий Фатин имеет значительный управленческий опыт:

С 2006 по 2024 год он был главой Кочуровского поселения.

С 2018 года по сентябрь 2024 года — главой Милославского района.

На заседании также присутствовал представитель Министерства территориальной политики Рязанской области Александр Бевз.

Исполняющим обязанности главы Милославского муниципального округа назначен Виталий Гуськов, сообщает ИД «Пресса».