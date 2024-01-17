Дмитрий Дибров станет ведущим шоу на ТНТ

Телеведущий Дмитрий Дибров подписал с ТНТ эксклюзивный контракт, по условиям которого в течение 2024 года будет работать только с этим телеканалом.

В частности, Дмитрий Дибров вместе с Ольгой Бузовой станет ведущим нового шоу «Это нормально?», которое выходит на ТНТ в феврале. В нем две команды, мужская и женская, играют в нестандартную игру.

Это ток-шоу, участники которого угадывают, что жители нашей страны считают нормальным, а что нет, отвечая на остросоциальные вопросы. Например: нормально ли встречаться с женатым мужчиной, покупать в кредит телефон за 100 000 рублей, не работать до 30 лет или эксплуатировать животных в цирке. Побеждает тот, кто дал больше правильных ответов, причем правильным считается ответ, который совпал с мнением большинства жителей России. Мнение большинства канал ТНТ узнал в результате социологического опроса 6500 жителей городов России в возрасте 18-44 лет, который проводился специально для шоу «Это нормально?».

В студию также придут звездные эксперты, которые вместе с игроками попытаются разобраться, нормально ли они живут и нормальные ли решения принимают. Каждый из пяти острых вопросов выпуска — это то, о чем россияне нередко задумывались сами, но боялись честно ответить самим себе. «Это нормально» — единственное шоу в стране, где откровенно и без купюр участники признаются, что для них нормально, а что нет.

Телеведущий Дмитрий Дибров: «До этого момента последние лет 30 я имел дело с интеллектуальными шоу, а теперь буду работать с бытовой тематикой. У меня на Дону родился писатель, который только бытовуху и описывал, что не помешало ему обрести мировое имя — я имею в виду Чехова. И мне придется делать чеховскую работу прямо на глазах у телезрителей, каждый день выдавая ловкие, лаконичные, но исчерпывающие суждения о нашей жизни».

Генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов: «Механика шоу строится вокруг масштабного социологического опроса, с которым мы будем сверяться в каждой серии. Такой подход применен на российском телевидении впервые, в результате у нас получается не просто развлекательное ток-шоу с участием звезд, но и дискуссия о том, кто мы на самом деле, как мы размышляем и что думаем по разным бытовым вопросам. Запуская „Это нормально?“, ТНТ развивает линейку программ для дневного эфира, в котором традиционно транслировались марафоны сериалов».

Шоу «Это нормально?» будет выходить с понедельника по четверг в 16:00