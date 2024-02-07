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Дмитрий Чернышенко: доля массовых социально значимых услуг онлайн достигла 100% на конец 2023

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Фото: пресс-служба правительства
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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко принял участие отраслевом мероприятии «День цифровой экономики», который прошел на Международной выставке-форуме «Россия». В своем докладе на пленарной дискуссии «Главные достижения цифровой экономики России» форума национальных достижений, он рассказал о результатах цифрового развития России по ключевым направлениям национального проекта «Цифровая экономика».

«Президент России определил цифровую трансформацию одной из пяти национальных целей развития страны до 2030 года. Один из ключевых показателей – уровень цифровой зрелости. По итогам 2023 года он составил 74,7% (при плане 64,2%). Доля массовых

социально значимых услуг онлайн достигла на конец прошлого года 100% (план – 85%). Сегодня уже 110 млн человек имеют подтвержденные учетные записи и активно пользуются госуслуг. За прошлый год на нем было оказано свыше 340 млн услуг, а ежедневная аудитория превысила 11 млн человек», – поделился Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что еще одним показателем национальной цели по цифровой трансформации является устранение цифрового неравенства. Сегодня в России около 130 млн интернет-пользователей – почти 90% жителей.

«Активно развиваются российские ИТ-решения. Председатель правительства Михаил Мишустин дал старт масштабной работе по импортозамещению промышленного и общесистемного ПО. Реализуется 197 особо значимых проектов, часть из них уже используется на практике. Отечественные ИТ-решения в сфере информационной безопасности стоят на страже нашего киберпространства. В 2023 году мы успешно отразили более 65 тыс. атак на объекты критической информационной инфраструктуры, заблокировали порядка 120 тыс. фишинговых сайтов», – подчеркнул зампред правительства.

Он также рассказал об эффектах от реализации нового нацпроекта «Экономика данных», разработку которого поручил президент. Основой экономики данных станут решения в области искусственного интеллекта, который будет обучен на близких россиянам понятиях и ценностях.

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