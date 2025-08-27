Дмитрий Боков выбран председателем регионального отделения общества «Знание»

В Рязани 27 августа состоялось общее собрание регионального отделения Российского общества «Знание». На должность председателя регионального отделения назначен Дмитрий Боков.
На заседании решили несколько важных вопросов, среди которых избрание председателя и обновленного совета отделения, а также подведение итогов работы за прошедший год.
По словам Бокова, в ближайших планах не только увеличение количества лекторов регионального отделения и расширение круга слушателей, но и открытие местных отделений Общества в каждом муниципалитете региона. До конца 2025 года откроется отделение в Рязани.