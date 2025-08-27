Дмитрий Боков выбран председателем регионального отделения общества «Знание»

В Рязани 27 августа состоялось общее собрание регионального отделения Российского общества «Знание». На должность председателя регионального отделения назначен Дмитрий Боков.

«Это большая ответственность для меня, сделаю всё возможное, чтобы те амбициозные цели, которые стоят перед нашей организацией, были эффективно реализованы. Благодарю всех, кто поддержал мою кандидатуру», — поблагодарил Дмитрий Боков.

На заседании решили несколько важных вопросов, среди которых избрание председателя и обновленного совета отделения, а также подведение итогов работы за прошедший год.

«Наше региональное отделение ведёт масштабную эффективную деятельность и по праву занимает одну из лидирующих позиций в рейтинге по стране. Обязательно постараемся сохранить эту динамику и создадим необходимые условия для дальнейшего поступательного развития отделения», — отметил Дмитрий Боков.

По словам Бокова, в ближайших планах не только увеличение количества лекторов регионального отделения и расширение круга слушателей, но и открытие местных отделений Общества в каждом муниципалитете региона. До конца 2025 года откроется отделение в Рязани.