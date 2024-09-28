Дмитрий Боков сходил в поход с молодыми семьями РГУ имени С. А. Есенина

Исполняющий обязанности ректора РГУ имени С. А. Есенина Дмитрий Боков, проректор по молодежной политике Татьяна Косачева и Председатель комитета по делам молодежи Рязанской области Виталий Косачев вместе с молодыми студенческими семьями отправились в поход по рязанскому Лесопарку.

Поход был организован сотрудниками регионального отделения Движения Первых в рамках проекта «Походы Первых — больше, чем путешествия» с целью развития походного движения и возможности в неформальной обстановке обсудить проблемы и вопросы студенческих семей с руководством университета и Председателем комитета по делам молодежи.

Участники похода поучаствовали в мастер-классе по изготовлению туристической сидушки, прошли маршрут по лесным тропам Лесопарка. Встреча завершилась уютным чаепитием у костра. Пары рассказали свои истории знакомства, поделились волнующими проблемами и страхами, которые возникают у молодых семей, обменялись опытом со взрослыми наставниками.

«Мы с моей супругой Ириной также познакомились в родных стенах РГУ, активно участвовали в жизни университета. Было немного волнительно, но уверенно решили, что нужно создавать семью. Когда супруга была на последнем курсе, у нас появилась старшая дочь Варя. Да, были трудности, но с того момента прошло уже много лет. Мы очень счастливы и ни на секунду не пожалели о своем выборе», — рассказал исполняющий обязанности ректора РГУ имени С. А. Есенина Дмитрий Боков.

Руководство университета также сказали о том, что все предложения молодых семей рассмотрят и воплотят в жизнь. На данный момент в ВУЗе уже существует система поддержки студенческих семей с детьми и без.