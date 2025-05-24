Дмитрий Боков обратился к рязанским выпускникам в день Последнего звонка

Исполняющий обязанности ректора РГУ имени Есенина Дмитрий Боков поздравил выпускников Рязани и области с «Последним звонком». Сообщение он опубликовал в телеграм-канале.

— Дорогие одиннадцатиклассники, с Последним звонком вас! Важный этап жизни позади, но впереди — ещё больше нового, — написал Боков.

В видеообращении Дмитрий призвал выпускников сделать правильный выбор, выразив надежду, что они поступят в РГУ имени Есенина.